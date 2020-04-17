Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan özel bir yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

YAŞLILAR, GÖREVLİLER TARAFINDAN DIŞARI ÇIKARILDI

Yangın, Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi 1961 sokak üzerinde bulunan özel bir yaşlı bakım merkezinde çıktı. 3 katlı binada nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden görevliler, huzurevi sakinlerini dışarıya çıkardı.

İLK MÜDAHALE ÇİMLER ÜZERİNDE YAPILDI

Yaşlılar, binanın yakınında yere yatırıldı. Haber verilmesiyle çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaşlılara müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ankara Valiliği'nce Çankaya ilçesindeki yaşlı bakım merkezinde çıkan yangının kontrol altına alındığı açıklandı. Valiliğin yazılı açıklamasında, merkezde kalanların kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtilerek, "Çankaya ilçemizde özel bir geriatri ve yaşlı bakım merkezinde yangın meydana gelmiş merkezde kalan sakinlerin tamamı kontrol amaçlı olarak hastaneye alınmıştır. Yangın kontrol altına alınmış olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.