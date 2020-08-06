Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi

Koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin desteklediği altın fiyatlarında her gün yeni bir rekor kırılıyor. Altının ons fiyatı dün 2.055 dolarla rekor kırarken, gram altın ise günü 461 lirayla kapattı. Bugün dolardan aldığı destekle yükselişini sürdüren altının gram fiyatı, 481 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET KAÇ LİRA?

Gram altın saat 14.15 itibarıyla 478 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 784 liradan, cumhuriyet altını ise 3.195 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 2.050 dolar seviyesinde bulunuyor.

'ONS ALTINDA 2.060 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yarınki ABD'nin istihdam raporu öncesinde, bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.060 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.