Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de gerginlik yaşadığımız Yunanistan'a tepki gösterdi. Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran tarafından Yunanistan ve Rum kesimi olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Başkalarının dolduruşlarına gelerek kendinizi riske atmayın. Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız" ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN AB'NİN KOŞULSUZ DESTEĞİ İLE ŞIMARDI"

Bakan Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Heiko Maas, gerçekleştirdikleri görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Doğu Akdeniz'deki çabaları nedeniyle Merkel ve Maas'a teşekkür eden Çavuşoğlu, "Gerçekten objektif bir rol üstlenmeye çalıştılar. Borrell'e de sarf ettiği çabalar için teşekkür ediyorum. Yunanistan ve Rum kesimin saldırılarına maruz kaldıklarını görüyoruz. Çünkü onlar AB'nin koşulsuz desteği ile şımarmışlardır. Atina'daki basın toplantısında Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına bakınca kendilerine yakışan seviyede açıklamalar gördük. Burada uluslararası hukuk çağrısını yineleyen Yunanistan'a hangi uluslararası hukuktan bahsettiğini sormak istiyoruz" dedi.

"BU SEFER ELİMİZDEN KAZA ÇIKMAZ, GEREĞİNİ YAPARIZ"

Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran tarafından Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "Yunanistan'a bir tavsiyemiz var. Şımarıklıklardan vazgeçin. Başkalarının dolduruşlarına gelerek kendinizi riske atmayın. Yanlış adımlar atarsanız, bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız" ifadelerini kullandı.