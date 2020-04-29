Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu

Son dakika: ABD Merkez Bankası Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Banka faizi kararını değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu.

29.04.2020 21:10 | Son Güncelleme: 29.04.2020 21:20

ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizler 0-0.25 aralığında sabit bırakılma kararı çıkarken Başkan Powell'ın demeçleri ve ekonomiye vereceği destekle ilgili yönlendirmeleri bekleniyor.

Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor

Fed, peşpeşe faiz indirimlerinin ardından işletmelere, eyalet ve yerel yönetimlere yardımcı olmak için 2.3 trilyon dolar kredi sağlama taahhüdünde bulunmuş ancak ABD ekonomisi ilk çeyrek yüzde 4.8 daralmıştı.

VİRÜSÜN ORTA VADEDE "BÜYÜK RİSKLER" SUNDUĞU BELİRTİLDİ

Fed'in karar metninde sağlık krizinin ekonomik aktivite üzerinde etkisini gösterdiğini belirtirken virüsün orta vadede "büyük riskler" sunduğu belirtildi.

Ekonomiyi desteklemek için gerektiğinde politika araçlarının kullanılacağı vurgulanan karar metninde gerekli ölçüde tahvil alımlarına devam edileceği, talebin zayıflaması ve petrol fiyatlarının düşmesinin enflasyonu aşağıda tuttuğuna dikkat çekildi.

KARAR SONRASI DOLARDA SON DURUM

Karar sonrası dolar endeksi (DXY) 100 puanın altına inerken dolar/TL cephesinde hafif bir gevşeme görüldü ve 6.95 seviyelerine inildi.