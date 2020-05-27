Son Dakika: Trump, sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerle ilgili yanlış bilgi içeren bir paylaşımına Twitter'dan uyarı gelmesi üzerine sosyal medya şirketlerini kapatma tehdidinde bulundu. Trump, sosyal medya platformlarına düzenleme getirileceğini veya bazılarının kapatılacağını söyledi.

"DÜZENLEYECEĞİZ VEYA KAPATACAĞIZ"

Trump, Twitter'a tepki göstererek Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetçiler Sosyal Medya Platformlarının muhafazakâr sesleri tamamen susturduğunu hissediyor. Bunun bir kez daha olmasına izin vermemek adına onları güçlü bir şekilde düzenleyeceğiz veya kapatacağız.

"EN ÇOK HİLE YAPAN KAZANIR"

Ne yapmaya çalıştıklarını ve başaramadıklarını 2016'da gördük. Bunun daha sofistike bir versiyonunun gerçekleşmesine izin veremeyiz. Tıpkı geniş çapta posta yoluyla verilecek oyların ülkemizde gerçekleşmesine izin veremeyeceğimiz gibi. Posta yoluyla oylama her türlü hile, düzenbazlık ve hırsızlık için uygun olacak. En çok hile yapan kazanır. Sosyal medya, sen de aynı şekilde. Kendini toparla, şimdi!" ifadelerini kullandı.