Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı

SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı olmak üzere toplamda yaklaşık 12 milyon emekliye Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri bugün başladı.

SSK 17-26 TEMMUZ, BAĞ-KUR 25-28 TEMMUZ ARASI

SSK emeklilerinin ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılırken, Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak.

Yapılan tarih düzenlemesi ile emeklilerin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek. İkramiyeler zamlı emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDAKİLER TEMMUZ AYI FARKINI İKRAMİYEYLE BİRLİKTE ALACAK

Emekli Sandığı kapsamındakilere ise temmuz ayı farkları ile ağustos aylıkları da Kurban Bayramı ikramiyeleri ile aynı gün ödenecek.

Ziraat Bankası'ndan her ayın 1'inci ve 2'nci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3, 4 ve 5'inci günlerinde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödeme yapılacak.

Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerin ödemeleri ise 28 Temmuz'da hesaplarına yatırılacak.