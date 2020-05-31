Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdi, normalleşme süreci başladı! İşte açılacak işletmeler

İçişleri Bakanlığı'nca; İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi. Yasağın sona ermesiyle birlikte Türkiye'de normalleşme süreci başladı.

Bakanlığın genelgesiyle, istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Ayrıca, söz konusu illere bir süredir uygulanan "şehir giriş-çıkış kısıtlaması" da bu gece itibarıyla son buldu. Genelge kapsamında vatandaşlar, şehirler arası seyahatlerini belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirebilecek.

YENİ NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLADI

15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte Türkiye'de yeni normalleşme süreci de başladı. İşte yeni normalleşme süreci kapsamında kalkacak olan kısıtlama ve yasaklar:

-14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan seyahat yasağı sona erdi.

-Lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) açıldı.

-Kreşler faaliyete başladı.

-Kamuda esnek çalışma bitti.

-Sürücü, yabancı dil, bilgisayar kursları gibi kurslar kapılarını açtı.

-Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri gibi işletmeler açık.

-Park ve bahçeler, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahillerde (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma serbest.

-Giyim pazarları (sosyete pazarı) kuruluyor.

-Milli Saraylar'a bağlı müzeler 75 gün sonra bugün yeniden ziyaretçileriyle buluşuyor.

-Havayolu şirketleri iç hat seferlerine başladı.

-65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilecek.

-Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar, yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla Seyahat İzin Belgesi almadan şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.