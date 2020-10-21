13 yaşındaki kıza aşk mektubu yazan 61 yaşındaki sapık tutuklandı
21.10.2020 23:10 | Güncelleme: 22.10.2020 09:48
Aydın'ın Didim ilçesinde kırtasiye işleten 61 yaşındaki bir şahıs, 13 yaşındaki kız öğrenciye mektup yazarak tacizde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı. 61 yaşındaki şüphelinin mektupta küçük kıza yönelik, "Bunun imkansız bir aşk olduğunu çok iyi biliyorum" yazdığı belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, Efeler Mahallesi'nde kırtasiye işleten 61 yaşındaki E.G., 13 yaşındaki bir kız öğrenciye aşk mektubu yazdı. E.G.'nin çocuğa iletmek istediği mektup, kızın ablası tarafından ele geçirildi ve durum polise bildirildi.
CİNSEL İSTİSMARDAN TUTUKLANDI
13 yaşındaki kız çocuğu ailesiyle birlikte emniyete giderek şikayetçi oldu. E.G. emniyet güçlerince gözaltına alındı. Şahıs, 'çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MEKTUPTA REZİL İFADELER KULLANMIŞ
61 yaşındaki şüphelinin mektupta küçük kıza yönelik, "Bunun imkansız bir aşk olduğunu çok iyi biliyorum" ifadelerini yazdığı ortaya çıktı.