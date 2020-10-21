13 yaşındaki kıza aşk mektubu yazan 61 yaşındaki sapık tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Efeler Mahallesi'nde kırtasiye işleten 61 yaşındaki E.G., 13 yaşındaki bir kız öğrenciye aşk mektubu yazdı. E.G.'nin çocuğa iletmek istediği mektup, kızın ablası tarafından ele geçirildi ve durum polise bildirildi.

CİNSEL İSTİSMARDAN TUTUKLANDI

13 yaşındaki kız çocuğu ailesiyle birlikte emniyete giderek şikayetçi oldu. E.G. emniyet güçlerince gözaltına alındı. Şahıs, 'çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MEKTUPTA REZİL İFADELER KULLANMIŞ

61 yaşındaki şüphelinin mektupta küçük kıza yönelik, "Bunun imkansız bir aşk olduğunu çok iyi biliyorum" ifadelerini yazdığı ortaya çıktı.