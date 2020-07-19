İnsanlığın bittiği an! Alkollü şahıs, görme engelli vatandaşı hastanelik etti

Samsun'da alkollü olduğu iddia edilen bir kişi sokakta saldırdığı görme engelli vatandaşı hastanelik etti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi sokakta karşılaştığı görme engelli Muhammed Ç.'nin (43) yanında bulunan gençlere sataştı. Sebepsiz yere görme engelli Muhammed Ç.'ye saldıran şahıs Muhammed Ç.'yi darp edip üzerindeki giysisini yırttı.

DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaralanan Muhammed Ç., polisler tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp darp raporu alıp şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.