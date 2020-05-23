Sokak ortasında 10 yıllık eşini öldürdü

Ankara'da markete gitme bahanesiyle 2 çocuğunun bulunduğu evden eşini dışarı çıkaran Veysel Tetik (51), 10 yıllık hayat arkadaşını sokak ortasında silahla öldürdü. Cinayet sonrası olay yerine gelen bekçilere de ateş eden Tetik, daha sonra intihara kalkıştı. Bekçilerin bir süre konuştuğu zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.

MARKET BAHANESİYLE EVDEN ÇIKARDI

Saat 10.00 sıralarında Sincan ilçesinde Veysel Tetik, dün bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşini bu sabah markete gitme bahanesiyle 2 çocuğunun bulunduğu evden çıkardı. Üzerinde polis gömleği bulunan Veysel Tetik, sokakta yürürken birden belindeki tabancayı çıkarıp, eşine ateş etti. Boynundan vurulan Selma Tetik, ağır yaralandı. Selma Tetik, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Tetik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İNTİHARA KALKIŞTI

Veysel Tetik, olay yerine gelerek 'teslim ol' çağrısı yapan bekçilere, bir el ateş ederek kaçtı. Bekçilerin sokakta yaklaşık 100 metre kovaladığı Tetik, yakalanacağını anlaşınca bu sefer tabancayı kendi başına dayadı. Veysel Tetik, gelen polis ve bekçilerin ikna çalışması sonucu silahını bırakarak teslim oldu.

Polis olmamasına karşın polis gömleği giyen Veysel Tetik, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.