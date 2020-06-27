Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Balıkesir'in Kuzey Ege'de kalan turizm merkezleri turistlere uygulanan muafiyete rağmen boş kaldı. Bölge halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uydu.

ÇOK AZ TURİST SAHİLE GELDİ

Edremit'in Altınoluk, Güre, Akçay, Zeytinli ve Altınkum plajları ile Burhaniye'nin Ören plajı turistlere uygulanan muafiyete rağmen boş bir görüntü sergiledi. Çok az turistin muafiyetten yararlanarak sahil ve denizden yararlandığı gözlendi. Genelde turistlerde dahi sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.