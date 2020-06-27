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Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı

Balıkesir'in tatil merkezlerinden Edremit ve Burhaniye'de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerli ve yabancı turistlerde kısıtlamaya uydu. Turizm merkezlerinde sahiller genelde boş kaldı.

27.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:31

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Balıkesir'in Kuzey Ege'de kalan turizm merkezleri turistlere uygulanan muafiyete rağmen boş kaldı. Bölge halkının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uydu.

Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı

ÇOK AZ TURİST SAHİLE GELDİ

Edremit'in Altınoluk, Güre, Akçay, Zeytinli ve Altınkum plajları ile Burhaniye'nin Ören plajı turistlere uygulanan muafiyete rağmen boş bir görüntü sergiledi. Çok az turistin muafiyetten yararlanarak sahil ve denizden yararlandığı gözlendi. Genelde turistlerde dahi sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.

Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı
Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı

Kaynak: İHA

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