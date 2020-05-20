Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı

Koronavirüs önlemleri nedeniyle 15 şehirde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı dün gece sona erdi. Kısıtlamanın kalkmasıyla açıklanan verilere göre koronavirüsten en çok etkilenen 10 il arasında yer alan Bursa'da vatandaşlar, pazarlara akın etti. Ekipler, sosyal mesafe kuralına uymayanlara ve maske takmayanlara sık sık uyarılarda bulundu.

TEZGAH ÖNLERİNDE SIRA OLUŞTU

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uyguladığı 15 kentten biri olan Bursa'da, vatandaşlar bugün bayram alışverişi için pazarlara akın etti. İnegöl Semt Pazarı ve Tuzpazarı'nda yoğunluk yaşandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar, zaman zaman tezgah önlerinde sıra oluşturdu. Maskesiz gelenler ise, polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

EN RİSKLİ 10 KENT ARASINDA BULUNUYOR

Koronavirüs, ülkemizdeki her şehirde farklı oranda risk oluşturuyor. Özellikle salgının en çok etkilediği 10 şehirden biri olan Bursa'da vatandaşların kuralları hiçe sayarak kalabalığa karışıp pazar alışverişi yaptığı görüntüler, büyük endişe yarattı.

Pazarlardaki dikkat çeken yoğunluk böyle görüntülendi: