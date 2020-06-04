İğrenç mesajlar tek tek ortaya çıktı! Kız öğrenciler sosyal medyadan ifşa edince üniversite olaya el attı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Külliyesi'nde çocuk gelişimi okuyan bir öğrenci, pek çok kız öğrenciyi sosyal medya üzerinden kendi hesabı ve açtığı sahte hesaplar aracılığıyla taciz edip tehdit etti. Birçok öğrenci tarafından yapılan şikayetlerden sonra kendisine iftira atıldığını söyleyen öğrenci hesaplarını kapattı. Konuya ilişkin Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden açıklama geldi.

TWİTTER'DA İFŞA EDİLDİ

Kadın öğrenciler #sbüdetacizvar etiketi ile seslerini duyurmaya çalışırken tacizi kanıtlayan onlarca ekran görüntüsü paylaşıldı. Öğrencilerin açtığı hesabın altında aynı okuldan diğer kadın öğrencilerin de aynı kişinin kendilerine dönük hakaretleri ve tehditleri paylaşıldı.

ÜNİVERSİTE KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Sosyal medyadaki iddialara konu öğrenci ile alakalı şikayetler, 2019-2020 Güz Dönemi sonunda idaremize ulaşmış olup Disiplin Kurulumuz tarafından konu incelenmiş ve Bahar Dönemi başlamadan, 'YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği MADDE (7} 1/a'ya göre' ilgiliye bir yarıyı! okuldan uzaklaştırma cezası verilmiştir.

ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİNE GİRMESİ YASAKLANDI

Taciz suçlamasının adli boyutu TCK Madde 105'e göre mağdurun şikayetini gerektirdiğinden, savcılığa suç duyurusunda bulunmak isteyen öğrencilerimize Hukuk Muşavirliğimiz tarafından hukuki yardım sağlanmış, suç duyurusunda bulunan öğrencilerin dosyasına müdahil olmak üzere yine Hukuk Müşavirliğimiz tarafından savcılığa dilekçe verilmiştir. İlgili, disiplin cezası aldıktan sonra yerleşkelerimize girmesi yasaklanmış, güvenlik görevlilerimiz bu doğrultuda uyarılmışlardır.

KONU DİSİPLİN KURULUNA YÖNLENDİRİLDİ

Uzaklaştırma cezası sonrası, ilgili öğrenci hakkında aynı şikayetler gelmeye devam edince, müşteki öğrencilerimiz, idaremize yeniden dilekçe vermeleri hususunda bilgilendirilmişlerdir. Öğrencilerimizin dilekçeleri, Disiplin Kurulumuza yönlendirilmiş olup konu Disiplin Kurulumuzun gündemindedir. Öğrencilerimizin huzur ve güvenliği önceliğimizdir! Saygılarımızla."