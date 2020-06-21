Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'in 28. hafta maçında, Konyaspor evinde Sivasspor'u ağırladı. Sivasspor, 90'da bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

21.06.2020 23:20 | Son Güncelleme: 21.06.2020 23:44

Süper Lig'de 28. hafta maçında kümede kalma savaşı veren Konyaspor ile şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Sivasspor karşılaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 bitti.

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SİVAS PUANI 90'DA KURTARDI

Sivasspor'un 30. dakikada Arouna Kone ile öne geçti. Konyaspor 37. dakikada Nejc Skubic ve 44. dakikada Deni Milosevic ile 2-1 öne geçti ve oyunun son bölümüne önde girdi. Ancak Sivasspor, 90. dakikada Petar Skuletic'in golüyle durumu 2-2 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Bu beraberliğin ardından Konyaspor 27 puana ulaştı. Sivasspor da puanını 53 yaptı.

Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Sivasspor, Kayserispor'u ağırlayacak.