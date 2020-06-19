Cuma namazı esnasında sağanak yağınca vatandaş, kafasına naylon geçirerek önlem aldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı alanda eda edilmesi yasaklanan cuma namazı, bugün de dışarıda kılındı. Sivas'ta namaz vakti etkili olan sağanak yağış cemaate zor anlar yaşatınca bazı vatandaşlar kendi önlemini aldı. Kafasına naylon geçiren bir vatandaş, cemaatin arasında dikkat çekti.

19.06.2020 13:36 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:19

Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tarihi kent meydanındaki Osmanlı eseri Kale Camisi ile Selçuklu eserleri Buruciye, Şifahiye ve Çifte Minareli medreselerinin bir arada bulunduğu alanda cuma namazı kılındı.

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VATANDAŞLAR ÖNLEM ALDI

Namaz saati geldiğinde başlayan yağmur ise cemaate zor anlar yaşattı. Namaza hazırlıklı olanlar ise yanlarında getirdikleri şemsiye, poşet ve kartonlarla ıslanmamak için önlem aldı.

YAĞMURA RAĞMEN NAMAZ KILDILAR

Bazı vatandaşlar ise ağaçların altına girerek korunmaya çalıştı.Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek oluşturulan saf düzeninde, binlerce kişi yağmura rağmen namaz kıldı.