Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri kısıtlandırıldı

Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşların düğüne katılmaları, toplu taşımayı belirli saatlerde kullanmaları yasaklanmasının ardından Sivas'ta da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri kısıtlandırıldı. Kısıtlama kapsamı 17.00 ile 10.00 saatleri arası olarak duyuruldu. 65 yaş üstü vatandaşların 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ise sokağa çıkabilecekleri belirtildi.

Sivas'ta artan Kovid 19 vakaları üzerine ek tedbirler alınmaya başlandı. Sivas Valiliği 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha kurulu kararınca; 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza, risk grubunda olmaları sebebiyle salgının etkilerinden korumak amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir" denildi.

GAZİANTEP'DE DE KISITLANMIŞTI

Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşların düğüne katılmaları, toplu taşımayı belirli saatlerde kullanmaları kısıtlanmıştı.