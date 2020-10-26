Metro raylarına düşen ve üzerinden 2 vagon geçen kızın mucize kurtuluşu

Dün akşam saatlerinde Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda meydana gelen olayda, vatandaşların istasyonda metro beklediği sırada genç bir kız henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü.

ÜSTÜNDEN 2 VAGON GEÇTİ

Rayların arasında kalan genç kızın üzerinden 2 vagon geçti. Olayı gören vatandaşların çığlıkları üzerine metroyu durduran makinist, güvenlik görevlilerine bilgi verdi. Bilgi verilmesi üzerine rayların arasında kalan genç kız, vatandaşların ve görevlilerin yardımıyla raylardan çıkartıldı.

ŞANS ESERİ KURTULDU

Vatandaşların gözü önünde şans eseri kurtulduğu olayda, hafif yaralı genç kız sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kız tedavisinin ardından taburcu edildi.

İstasyonda yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.