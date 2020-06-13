Şırnak tarihi nedir? Şırnak'ta gezilecek yerler nerelerdir? Şırnak hangi bölgededir?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan il, yüksek dağlardan, akarsulardan ve yaylalardan oluşur. Ana geçim kaynağı hayvancılık olan şehrin, kan bağına dayalı akrabalıklar hala bölgede en belirleyici unsurlardır. Şırnak nüfusu 2019 yılına göre 529.615'dir. Şırnak'ta aşiretler içe dönük, kapalı bir ekonomi ve toplumsal yapıya sahiptir. Kültürleri ve misafirperverlikleri ile beğeni kutlamaktadırlar.

ŞIRNAK TARİHİ

Oldukça eski bir tarihe sahip Şırnak ili, Katip Çelebi'nin 17. yüzyılda yazdığı "Seyahatname" göre Şırnak geçmişi Nuh Tufanına dayanmaktadır. Şırnak, Nuh'un Gemisi kalıntılarının olduğu öne sürülen Cudi Dağı'nın Kuzeyinde Şehr-i Nuh adıyla kurulmuş, Şırnak adını daha sonraki yıllarda almıştır. Önemli devletlerin başkenti olmuştur.16 Mayıs 1990 tarih ve 3647 sayılı kanunla Siirt ilinden ayrılarak Türkiye'nin 73. ili olmuştur. Aynı kanunla Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Güçlükonak bucağı bu ilin ilçesi olmuş, ayrıca Mardin'in İdil, Cizre ve Silopi ilçeleri buraya bağlanmıştır.

ŞIRNAK HANGİ BÖLGEDEDİR?

Şırnak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunmaktadır. Komşu iller,; Hakkari ve Siirt bulunmaktadır.

ŞIRNAK İLÇELERİ

Şırnak, Beytüşşebap, Cizre, Güçlükonak, İdil, Silopi, Uludere

ŞIRNAK'TA GEZİLECEK YERLER NERELERDİR?

Finik Kalesi: 1990 yılında Şırnak iline bağlanmıştır. Önemli bir merkezdir.

Kırmızı Medrese: Kesin tarihi bilinmemektedir. Dağkapı mahallesinde, şehrin batısındaki sur kalıntılarının üzerine inşa edilmiştir.

Cizre Kalesi: Dicle Nehri kenarında kurulan kale, iki bölümden oluşmaktadır.

Zümrüt Kaplıcaları:Su sıcaklığı 39 C'dir. Cilt, böbrek ve romatizmal hastalıklara yararlı olmaktadır.

Abdaliye Medresesi: Medrese 1437 yılında Emir Abdal (Abdullah) ibn Abdillah Seyfettin Bohti tarafından yaptırılmıştır.

Sitti Nefis Pınarı: Kültür varlığı olarak korunması gerekmektedir.

ŞIRNAK FESTİVALLERİ

Nevruz Bayramı (21 Mart)

Kültür-Bahar Bayramı ( Haziran başı)

İl Olma Töreni (18 Mayıs)

Kuzu Kırkma Bayramı ( Temmuz ayı)

ŞIRNAK GELENEKSEL YEMEKLERİ

Perde Pilavı: Yufka, pilav ve et ile hazırlanan yemek türüdür.

Suryaz: Suryaz otu haşlanıp içine baharat eklenerek yapılır.

Hekeheşandi: Yağsız pişirilen pilava kıtma ve yoğurt eklenerek hazırlanır.

Kipe: İyice temizlenmiş koyun bağırsaklarının bezleri koparıldıktan sonra içine kıyma ve pirinç konulup, kaynatılması ile yapılan bir yemektir.

Kutlık: Bulgur ve yarma ile yapılan kızartma türüdür.

Meyre(Mehir): Kabak, pancar,yoğurt ve yumurta karışımı ile yapılır.

Bırınzer: Şeker ve su karışımı ile yapılan şerbettir.

Fıreydin: Saç ekmeklerin üzerine eklenen ceviz, yağ, toz şeker ile tatlandırılır.

Sarımsaklı Köfte: Köfte iç harcına eklenen sarımsak ile hazırlanır.

ŞIRNAK İKLİMİ

Karasal iklim tipi görülmektedir. Yüksek kesimlerden dolayı kışları oldukça soğuk geçmektedir. Yıllık ortalama olarak aldığı yağış miktarı ise 857 mm'dir. En yüksek görülen sıcaklık ise 48,5 derece en düşük görülen sıcaklık derecesi ise –20 derecedir. İl toprakları bitki örtüsü yönünden fakir olup, genelde step görünümündedir. Dağlık kesimlerde bozuk meşeliklere, yükseklerde ise yer yer ardıçlara rastlanır.