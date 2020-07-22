Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Geçtiğimiz ay yayınlanan kararnameyle Altındağ Kaymakamlığı'dan Sinop Valiliği'ne atanan Erol Karaömeroğlu'nun makam aracının bir otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
22.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:27
Vali Karaömeroğlu'nun içerisinde bulunduğu Nurullah Çetinkaya yönetimindeki 06 BH 8774 plakalı makam aracı, Ankara-Çankırı kara yolu Ballıca mevkisinde aynı yönde seyreden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 FZ 5350 plakalı otomobille çarpıştı.
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VALİ VE YANINDAKİLER HAFİF YARALI
Kazada Vali Karaömeroğlu'nun yanı sıra sürücü ve koruması ile diğer araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Vali Karaömeroğlu, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, sağlık durumun iyi olduğunu belirterek, "Kontrol amacıyla hastanedeyiz. Diğer yaralılara da geçmiş olsun diliyorum." dedi.