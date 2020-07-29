Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde üniversite sınav sonucunu öğrendikten sonra evden ayrılan genç, 48 saat sonra havalimanında bulundu.

29.07.2020 17:48 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:05

Üniversite sınav sonucunu öğrendikten sonra yanına kıyafetleri ve çantasını da alarak ortadan kaybolan Uğur İbrahim Bülüç (23), polis tarafından Antalya Havalimanı'nda bulundu.

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Serik ilçesinde yaşayan Uğur İbrahim Bülüç (23), hayalini kurduğu üniversiteye girebilmek için sınavlara girdi. 27 Temmuz Pazartesi günü sabah saatlerinde sonucunu öğrenen genç, ailesine de haber vermeden evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Nazmi ve Gülser Bülüç çifti ise haber alamadıkları oğulları için polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.

MÜJDELİ HABER 48 SAAT SONRA GELDİ

Kayıp gençle ilgili arama başlatılırken, ailesi de gelecek olan müjdeli haberi gözyaşları içinde bekledi. O müjdeli haber 48 saat sonra geldi. Genci Antalya Havalimanı'nda bulunan polis ekipleri, aileyi arayarak Uğur İbrahim'in iyi olduğu ve eve dönmek istediğini söyledi. Havalimanına gelen baba Nazmi Bülüç, oğlunu alarak eve götürdü.