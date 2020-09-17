Sinan Yılmaz kimdir? Sinan Yılmaz kaç yaşında? Sinan Yılmaz sosyal medya hesapları neler? Sinan Yılmaz kolbastı sözleri nelerdir?
Karadeniz türküleriyle adından söz ettiren Sinan Yılmaz, kolbastının tüm Türkiye'de yeniden duyulmasını sağlamıştır. Sinan Yılmaz kimdir? Sinan Yılmaz kaç yaşında? Sinan Yılmaz sosyal medya hesapları neler? Sinan Yılmaz şarkıları nelerdir?
Almanya'da başlayan müzik eğitimi sayesinde kariyerine ilk adımları atan Sinan Yılmaz, "Kolbastı"nın ülkemizde yeniden duyulmasını sağlamıştır ve pek çok gencin yöresel oyunlarımızdan biri olan kolbastıya yönelmesini desteklemiştir. Peki, Sinan Yılmaz kimdir? Sinan Yılmaz kaç yaşında? Sinan Yılmaz sosyal medya hesapları neler? Sinan Yılmaz kolbastı sözleri nelerdir?
SİNAN YILMAZ KİMDİR?
1978 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya gelen Sinan Yılmaz, 6 yaşına kadar burada yaşamıştır. Daha sonra ailesiyle Adapazarı'na taşınmıştır. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. Lise ikinci sınıfta okuduğu dönemde ailesiyle beraber Almanya'ya göç eden Sinan Yılmaz ilk olarak burada müzik eğitimi almaya başlamıştır.
Sinan Yılmaz sanatçı bir aileden gelmiştir. Ağabeyi Adnan Yılmaz'ın desteğiyle müzik eğitimi alma imkanı bulmuştur böylece kendini geliştirmiş Almanya'da bir grup kurarak eğlencelerde, düğünlerde, şenliklerde sahne almıştır.
1989 yılında Sevgi Dünyası adını verdiği ilk kaseti çıkmıştır. Müzik piyasasına ilk adımını atan Yılmaz, 1992 yılında "Gurur" isimli ikinci kasetini, 1996 yılında ise "Kralını Tanımam" adlı üçüncü kasetini çıkartmıştır.
Bu albümden sonra müzik piyasasına ara veren Yılmaz 2004 yılında çıkardığı "Sende Kaldı" adlı albümü ile müzik piyasasında iyi bir çıkış yapmıştır. Bu albümünde bulunan Kolbastı parçası Karadeniz ve Türk gençliği tarafından Kolbastının yeniden keşfedilmesini sağlamış ve bu gün Trabzonspor'un maçlardan sonra oynaması ile gündemde kalmaya devam etmiştir.
SİNAN YILMAZ KAÇ YAŞINDA?
1978 doğumlu isim 42 yaşındadır.
SİNAN YILMAZ SOSYAL MEDYA HESAPLARI NELER? SİNAN YILMAZ INSTAGRAM
Sinan Yılmaz Instagram hesabını "sinanyilmaznet" adıyla kullanmaktadır.
SİNAN YILMAZ ŞARKILARI NELERDİR?
Kolbastı
Lingo Lingo Şişeler
Çayır Biçerim Çayır
Sende Kaldı
Ölümüm Olur
Aglarum
Yarim
Onun Adı Köksal Baba
Gitme
Güvercinim Süt Beyaz
Hastasıyız Dede
Sakarya Çiftetellisi
Kor Olda Nankor Olma
Alev Alev
Fatma Gülün Suçu Ne
Ezanlar Bizim Için Okunuyor
Çalamadım Gitti Sürmene Havasını
SİNAN YILMAZ KOLBASTI SÖZLERİ NELER?
Dere boyu kavaklar, dere boyu kavaklar
Açtı yeşil yapraklar, açtı yeşil yapraklar
Ben sana doyamadım, ben o sana doyamadım
Doysun kara topraklar, doysun kara topraklar
Aman kızı, çeçen kızı, sen allar giy, ben kırmızı
Çıkalım dağların başına, sen gül topla, ben nergisi
Hadi kızım yandan, yandan, yandan
Biz korkmayız ondan, bundan
Hem anandan hem babandan
Biz korkmayız candarmadan
Asmadan, gel asmadan, asmadan, gel asmadan
Fistan giy yer basmadan, fistan giy yer basmadan
Gel buradan gaçalum, gel buradan gaçalum
Devriyeler basmadan, candarmalar basmadan
Aman kızı, çeçen kızı, sen allar giy, ben kırmızı
Çıkalım dağların başına, sen gül topla, ben nergisi
Hadi kızım yandan, yandan, yandan
Biz korkmayız ondan, bundan
Hem anandan hem babandan
Biz korkmayız candarmadan
Değirmen, dere, taksim
Değirmen, dere, taksim
Mahallenin yosması
Mahallenin yosması
Oynayalım uşaklar, oynayalım uşaklar
Trabzon Kolbastisi, Trabzon Kolbastisi
Aman kızı, çeçen kızı, sen allar giy, ben kırmızı
Çıkalım dağların başına, sen gül topla, ben nergisi
Hadi kızım yandan, yandan, yandan
Biz korkmayız ondan, bundan
Hem anandan hem babandan
Biz korkmayız candarmadan