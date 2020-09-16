Otomobiliyle köpeği metrelerce sürükleyen vicdansız sürücünün savunması pes dedirtti

İstanbul Silivri'de bir kişi aracına iple bağladığı köpeği yolda metrelerce sürükledi. Otomobil yoldan geçen diğer sürücüler tarafından durduruldu. Yaralı köpek olay yerinden kaçarken vicdansız sürücü hakkında başlatılan re'sen soruşturma kapsamında para cezası kesildiği öğrenildi. Vicdansız sürücünün kendisini "Yazlığıma götürüyorum. İçeride bir hayvan daha var. Hasta. O yüzden bağladım" diye savunması ise akıllara durgunluk verdi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Vicdansız şahıs, "Yazlığıma götürüyorum. İçeride bir hayvan daha var. Hasta. O yüzden bağladım" dedi. Yaralı köpek diğer sürücüler tarafından kurtarıldıktan sonra kaçarken sürücü hakkında başlatılan re 'sen soruşturma kapsamında para cezası kesildiği öğrenildi. Öte yandan köpeğin sürüklendiği ve sürücünün açıklama yaptığı anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.