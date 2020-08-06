Sigara izmariti tarlayı küle çevirdi,TIR dorselerini vatandaşların duyarlılığı kurtardı

Şırnak'taki biçilmiş bir arazide sigara izmaritinin atılması sonucunda çıkan yangın, vatandaşların bahçe hortumu ve ibriklerle müdahalesi sonucu TIR dorselerine sıçramadan söndürüldü.Vatandaşlar yoldan geçen araçlardan atılan izmaritlerin neden olduğu yangınlardan rahatsız olduklarını dile getirdiler.

Olay, Korucu köyü civarındaki bir tarlada meydana geldi. İzmaritten çıkan yangını fark eden vatandaşlar, hiç korkmadan alevleri söndürmek için harekete geçtiler.

SİGARA İZMARİTİ NEDEN OLDU

Edinilen bilgilere göre, Cizre Nusaybin Karayolu'nun 25. kilometresindeki Korucu köyü civarında, yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmariti nedeniyle anız yangını (ekinler biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap kısımlarından çıkan yangın) meydana geldi.

TEHLİKEYİ HİÇ UMURSAMADILAR

Çıkan yangını fark eden vatandaşlar olay yerine koşarak alevlerin park halindeki TIR dorselerine sıçramaması için kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye başladı. Bahçe hortumu, ibrik gibi yöntemlerle yangına müdahale eden vatandaşlar, tehlikeye hiç aldırış etmedi ve yangın TIR dorselerine ulaşmadan söndürüldü.

Köylüler, yoldan geçen araçlarda bulunan vatandaşların duyarsızlığının bu tür olayları meydana getirdiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.