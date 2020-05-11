Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı

ABD'de ve Kanada'da Toronto Üniversitesi tarafından yapılan iki farklı araştırmada sıcak havanın yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılma ve enfekte etme becerisinde bir değişikliğe neden olmadığı ortaya konuldu.

FARKLI BAŞLIKLAR ARAŞTIRILDI

Toronto Üniversitesi'nden araştırmacılar, mart ayından bu yana ABD ve Kanada'da görülen 375.600'den fazla koronavirüs vakasını inceledi. Sıcaklık, nem, okulların kapatılması, kitle toplantılarının kısıtlanması ve sosyal mesafenin hastalığın yayılması üzerindeki etkisini karşılaştırdılar. NTV'de yer alan habere göre, Kanada Tabipler Birliği dergisinde yayımlanan çalışmada, hava sıcaklığının artmasına rağmen, koronavirüs vakalarının azalışı arasında kayda değer bir ilişki bulunamadı.

"YAZ, SALGINI ORTADAN KALDIRMAYACAK"

Toronto Üniversitesi'nden Profesör Dionne Gesink, konuya ilişkin "Yaz koronavirüsü ortadan kaldırmayacak. İnsanların bunu bilmesi önemli. Öte yandan, bir bölgede halk sağlığı müdahaleleri ne kadar çok olursa, salgını yavaşlatma etkisi o kadar büyük olur. Okul kapatmaları, kalabalık toplantıların yasaklanması ve karantina müdahaleleri gerçekten önemli, çünkü şu anda salgını yavaşlatan tek şey bunlar" açıklamasını yaptı.

BİLİM İNSANLARININ ORTAK GÖRÜŞÜ

Araştırmanın ortak yazarı Dr. Peter Jüni ise, "Hem enlem hem de sıcaklığın koronavirüsün yayılmasında rol oynayabileceğini öne süren bir ön çalışma yaptık. Ancak, çalışmayı çok daha zorlu koşullarda tekrarladığımızda, tam tersi bir sonuç elde ettik" ifadelerini kullandı. ABD'li araştırmacılar da Kanadalı bilim insanlarıyla benzer bir sonuca vardı.

HAVA DURUMU İSTATİSTİKLERİ İNCELENDİ

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) Sistem Dinamiği Bölümü Doçenti olan baş araştırmacı Hazhir Rahmandad ve ekibi, Aralık ve 22 Nisan arasında 3.700'den fazla yerde virüs aktarımı ve hava durumu istatistikleri ile ilgili verileri analiz etti. Çalışmada 25 derecelik sıcaklığın üzerinde her 0,556 °C'lik artış için yayılmada yaklaşık yüzde 1,5'lik bir azalma olduğu bulundu.

Rahmandad, "Yüksek sıcaklıklar ve nem, koronavirüsün iletim oranlarını orta derecede azaltsa da, pandeminin sadece yaz havalarından dolayı yavaşlaması mümkün değil. Politikacılar ve halk, yaz ikliminin doğal olarak enfeksiyonu engellediğini varsaymak yerine acil durumlara karşı tetikte olmalı. En iyi ihtimalle, hava sıcaklığı salgının kontrolünde sadece ikincil bir rol oynabilir" dedi.