Kendi markasını çıkararak tekstil sektörüne adım atan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Elle Türkiye ekibine teşekkür etmeyi de ihmal etmeyen Şeyma Subaşı, paylaşıma ''Nasıl güzel bir çekim oldu bu! Hepinizi ellerine sağlık!" notunu düştü.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Elle Türkiye'nin kapak fotoğrafı için poz veren Subaşı'nın paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı. Paylaşıma Didem Soydan'ın da yorum yapması dikkatlerden kaçmadı.