Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı

14 Haziran'da İstanbul'dan memleketleri Bolvadin'e gitmek için yola çıktıklarını söyleyen Ahmet Dere, kızının Eskişehir yakınlarında başlayan sağanağı cep telefonuyla görüntülerken yıldırımın araca isabet ettiği anları da kayda aldığını söyledi. Otomobil de maddi hasarın meydana geldiği olayda, herhangi bir yaralanma yaşanmaması sevindirdi.

RADYO ANTENİNE İSABET ETTİ

Bu sırada içinde bulundukları otomobilin radyo antenine yıldırım isabet ettiğini belirten Ahmet Dere, bu anları kızının cep telefonuyla kaydettiğini ifade etti.

ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Bunun üzerine, otomobilin elektronik aksamında hasar oluştuğunu aktaran Dere, büyük tehlike atlattıklarını dile getirdi.

Aracı, çekici yardımıyla Afyonkarahisar'da bir tamirhaneye götürdüklerini aktaran Dere, "Eskişehir yakınlarında çok şiddetli yağış vardı. Araçla da yolda güçlükle ilerliyorduk. Bir anda aracımızın tavanına yıldırım düştü. Allah'a çok şükür ailemizde hiçbir sağlık sorunu olmadı. Aracımızın elektronik beyni hasar görmüş. Şu anda tamir ediliyor." ifadelerini kullandı.