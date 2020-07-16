Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı

Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu, tatilden mayolu kareler paylaştı. Bolca beğeninin yağdığı fotoğraflar, iki güzelin formunda olduğunu da gösterdi. İkilinin samimi pozları oldukça dikkat çekti.

BENGAL KEDİSİYLE DE POZ VERDİLER

Tatilden kareleri sosyal medya hesaplarından da paylaşmayı ihmal etmeyen ikili son olarak Şahin'in Bengal kedisiyle de poz verdi.