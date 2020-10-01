Amatör balıkçı, serinlemek için atladığı denizde gözden kayboldu

Zonguldak Yayla Mahallesi Fener semtinde arkadaşlarıyla birlikte kayalıklara balık tutmaya giden Ufuk Y. "Ben denize gireceğim" diyerek denize atladı. Havanın karanlık olması nedeniyle gözden kaybolan Ufuk Y., için arama çalışması başlatıldı. Olay yerine112 sağlık ekipleri polis, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sahil güvenlik, AFAD ve polis ekipleri karada arama yaparken Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait palamar ekibi kılavuz tekneleri ile bölgede arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Sahil güvenlik ekipleri de bölgede çalışmalara destek verirken dalgalar arama çalışmalarını güçleştiriyor. Bölgede 112 Acil Servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de hazır bekletiliyor.