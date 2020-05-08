Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun

Şarkıcı Serdar Ortaç, Bartu Küçükçağlayan ile Melikşah Altuntaş'ın Instagram yayını Mücbir Sebepler'e konuk oldu. Eğlenceli anların yaşandığı canlı yayında format gereği atılan Ortaç, sitem etti.

SERDAR'I CANLI YAYINDAN ATTILAR

Küçükçağlayan ve Altuntaş, programa en başından beri Serdar Ortaç'ı konuk etmek istediklerini söyledi. İkilinin enerjisinden etkilediğini söyleyen şarkıcı da yayına katılarak "18'likler gibi yaptınız beni" diyerek onlara takıldı. Küçükçağlayan ve Altuntaş'la sohbet eden Ortaç, programın klasiği haline gelen 'konuğu yayından atma' olayını kendisine yapıp yapmayacaklarını sordu. Küçükçağlayan'dan 'hayır' yanıtını alan Ortaç şarkı söylediği sırada yayından çıkarıldı. Ortaç, bunun üzerine "Yazıklar olsun" yorumunu yaptı.

85 BİN KİŞİ İZLEDİ

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş, 85 bin kişinin izlediği yayına Ortaç'ı attıktan sonra araçlarıyla dışarı çıkarak devam etti. Geçtikleri sokaklarda tezahüratla karşılanan ikiliden Küçükçağlayan, "Sosyal mesafeni koru heyecan yapıp üzerimize atlama" diye hayranlarına seslendi.