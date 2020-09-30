Senet mağdurlarını korkutmak için kullanılan kral piton hayvanat bahçesine konuldu
30.09.2020 16:56 | Güncelleme: 30.09.2020 17:27
Antalya'da piton yılanını korkutmak amaçlı kullanarak zorla senet imzalatıp, tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere ait kral piton cinsi yılan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne konuldu.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü görevlilerince K.E. liderliğindeki suç örgütü üyelerinin paraya ihtiyacı olan şahıslara yüksek faizlerle borç para verdiği, ödeyemeyenleri de silahla tehdit ve darp ettikleri, zorla senet imzalattıkları tespit edildi.