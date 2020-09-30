Senet mağdurlarını korkutmak için kullanılan kral piton hayvanat bahçesine konuldu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü görevlilerince K.E. liderliğindeki suç örgütü üyelerinin paraya ihtiyacı olan şahıslara yüksek faizlerle borç para verdiği, ödeyemeyenleri de silahla tehdit ve darp ettikleri, zorla senet imzalattıkları tespit edildi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

