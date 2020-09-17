Açık oturum programları ile dikkatleri çeken Semiha Şahin hakkında araştırmalar yapılıyor. Semiha Şahin kimdir? Semiha Şahin kaç yaşında, nereli? Semiha Şahin hayatı ve biyografisi!

SEMİHA ŞAHİN KİMDİR?

İstanbul'da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Medya ve iletişim bölümünü bitirdi.

Üniversite yıllarında çeşitli basın yayın kuruluşlarında çalışmaya başladı. Mezun olduktan sonra bir yıl İngiltere'de reklamcılık, halkla ilişkiler ve pazarlama eğitimi aldı. O sırada Bournemouth 2CR FM ve BBC Türkçe servisinde staj yaptı.

Profesyonelliğe ilk adımı SKY Türk'te attı. Üç yıl Muhabirlik ve Spikerlik yaptıktan sonra Eylül 2010'da CNN TÜRK ailesine katıldı. "İstanbul'daki Anadolu", "Cepteki Bomba: Kredi Kartları", "Beş Yıllık Mucize: Akhisar" başlıklı haber dizilerini hazırladı. 2016'da ABD Dışişleri Bakanlığı'nın daveti ile yaklaşık bir ay süreyle çeşitli eyaletlerde 'Araştırmacı Gazetecilik' seminer ve toplantılarına katıldı.

Yaklaşık 3,5 yıl hafta içi her gün 'Güne Merhaba' haber programını sundu.

Semiha Şahin, hafta içi her gün dünyadan sıcak gelişmeler, son dakika bilgileri, canlı yayınlar ile gündemi aktarıyor. Her cumartesi-pazar ise Türkiye ve dünyanın siyaset gündeminin tartışıldığı CNN TÜRK Masası programının moderatörlüğünü yapıyor.

Tüm tecrübesini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğrencileri ile paylaşmaktan da büyük mutluluk duyuyor. İyi derecede İngilizce bilen Şahin, pilates ve yoga yapıyor. Yeni yerler görmeyi, kampa gitmeyi seviyor.