Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'ı telefonla arayarak, yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle duyduğu üzüntüyü paylaştı.

YENİ DOĞAN ÇOCUKLARI İÇİN DE İYİ DİLEKLERİNİ İLETTİ

CHP'den yapılan açıklamaya göre Selvi Kılıçdaroğlu, Albayrak'ı telefonla aradı. Görüşmede Kılıçdaroğlu, sosyal medyada Albayrak ve ailesini hedef alan hakaret içerikli yayınlar nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kılıçdaroğlu ayrıca yeni doğan çocukları nedeniyle Albayrak ailesine iyi dileklerini iletti.