Selami Kuran kimdir? Selami Kuran kaç yaşında, nereli? Selami Kuran hayatı ve biyografisi!

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Prof. Dr. SELAMİ KURAN KİMDİR?

Bölüm: Hukuk Fakültesi

Ana Bilim Dalı: Kamu Hukuku Bölümü

Anabilim Dalı: Milletlerarası Hukuk

EĞİTİM BİLGİLERİ

• 1987 - 1990 Doktora

Universitaet Zürich (University Of Zürich), İsviçre

• 1986 - 1987 Yüksek Lisans

Universitaet Zürich (University Of Zürich), İsviçre

• 1981 - 1985 Lisans

AKADEMİK UNVANLAR

Universitaet Zürich (University Of Zürich), İsviçre

• 2007 - Devam Ediyor Prof.Dr.

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

• 2001 - 2007 Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

• 1992 - 2001 Öğretim Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

YÖNETİMSEL GÖREVLER

• 2008 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

• 2008 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı

• 2008 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü