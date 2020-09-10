Selami Kuran kimdir? Selami Kuran kaç yaşında, nereli? Selami Kuran hayatı ve biyografisi!
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Selami Kuran kimdir? Selami Kuran kaç yaşında, nereli? Selami Kuran hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Selami Kuran izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Selami Kuran kaç yaşında, nereli? Selami Kuran hayatı ve biyografisi! Selami Kuran kimdir?

Selami Kuran kimdir? Selami Kuran kaç yaşında, nereli? Selami Kuran hayatı ve biyografisi!
10.09.2020 21:19 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:24

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Selami Kuran hakkında araştırmalar yapılıyor. Selami Kuran kimdir? Selami Kuran kaç yaşında, nereli? Selami Kuran hayatı ve biyografisi!

Prof. Dr. SELAMİ KURAN KİMDİR?

Bölüm: Hukuk Fakültesi

Ana Bilim Dalı: Kamu Hukuku Bölümü

Anabilim Dalı: Milletlerarası Hukuk

EĞİTİM BİLGİLERİ

• 1987 - 1990 Doktora

Universitaet Zürich (University Of Zürich), İsviçre

• 1986 - 1987 Yüksek Lisans

Universitaet Zürich (University Of Zürich), İsviçre

• 1981 - 1985 Lisans

AKADEMİK UNVANLAR

Universitaet Zürich (University Of Zürich), İsviçre

• 2007 - Devam Ediyor Prof.Dr.

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

• 2001 - 2007 Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

• 1992 - 2001 Öğretim Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

YÖNETİMSEL GÖREVLER

• 2008 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

• 2008 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı

• 2008 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

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