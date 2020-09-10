Selami Kuran kimdir? Selami Kuran kaç yaşında, nereli? Selami Kuran hayatı ve biyografisi! Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Selami Kuran izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Selami Kuran kaç yaşında, nereli? Selami Kuran hayatı ve biyografisi! Selami Kuran kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Selami Kuran hakkında araştırmalar yapılıyor. Selami Kuran kimdir? Selami Kuran kaç yaşında, nereli? Selami Kuran hayatı ve biyografisi! Prof. Dr. SELAMİ KURAN KİMDİR? Bölüm: Hukuk Fakültesi Ana Bilim Dalı: Kamu Hukuku Bölümü Anabilim Dalı: Milletlerarası Hukuk EĞİTİM BİLGİLERİ • 1987 - 1990 Doktora Universitaet Zürich (University Of Zürich), İsviçre • 1986 - 1987 Yüksek Lisans Universitaet Zürich (University Of Zürich), İsviçre • 1981 - 1985 Lisans AKADEMİK UNVANLAR Universitaet Zürich (University Of Zürich), İsviçre • 2007 - Devam Ediyor Prof.Dr. Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü • 2001 - 2007 Doç.Dr. Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü • 1992 - 2001 Öğretim Görevlisi Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü YÖNETİMSEL GÖREVLER • 2008 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü • 2008 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı • 2008 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü