Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) müvekkilleri hakkında verdiği kararın ardından Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebiyle başvuruda bulundu. Mahkeme talebi reddetti.

"İHLAL KARARI VERİLEN DOSYA İLE MEVCUT DOSYA BİRBİRİNDEN FARKLI"

Hakimliğin ret kararının gerekçesinde, AYM'nin ihlal kararı verdiği Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamaya konu suç ve fiiller ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Demirtaş hakkında yürüttüğü soruşturmadaki fiil ve suçların tamamen ayrı olduğu belirtilerek, "Şüphelinin bu suçları PKK Silahlı Terör Örgütünün sözde yöneticilerinin talimatları ile işlettirdiği, şüphelinin baştan beri örgütün sözde yöneticileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde bulunduğu ve birlikte hareket ettiğine dair soruşturma dosyasında tespitler yapıldığı ve bu yönde kuvvetli delil ve emarelerin mevcut olduğu" savunuldu.

"TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK"

Hakimlik, kararında, Demirtaş'ın soruşturma kapsamında tutuklandığı tarihten bu yana delil durumunda Demirtaş lehine bir değişiklik bulunmadığını da savundu. Kararda "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına yönelik mütaalası dikkate alındığında Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman'ın tahliye talebinin reddine ve Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi" denildi.