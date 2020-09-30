Şehrazat kimdir? Şehrazat nerelidir? Şehrazatın şarkıları hangileridir?

Türk müziğinde önemi yadsınmaz isim usta söz yazarı Şehrazat, geniş kültürü ve akılda kalıcı hatta efsaneleşmiş sözleriyle hep popüler, hep seviliyor.

ŞEHRAZAT KİMDİR?

Söz yazarı, besteci, yapımcı, şarkıcı ve daha birço kimliği ile tanınan, Türkçenin yanı sıra İngilizce ve Fransızca'yı da çok iyi düzeyde bilen Şehrazat, dokuz yıl Beyrut'ta yaşadığı için Arapça'yı da iyi düzeyde konuşabilmektedir.

Babası Türkiye'nin ilk madencilerinden, Maden Kralı lakablı iş adamı Siham Kemali Söylemezoğlu olan Şehrazat'ın Dedesi Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa'dır. Halası Prenses Perizat Osmanoğlu'dur. Büyük amcalarından biri diplomat ve yazar olan Şehrazat'ın Anıtkabir ve Taşkışla'ya emek veren ünlü mimar Prof. Dr. Hamit Kemali Söylemezoğlu da Şehrazat'ın amcasıdır.

Annesi Sevinç Tevs ise Arnavutluk büyükelçisinin kızıdır ve Türkiye'ye caz müziğini getiren, ünü uluslararası medyaya taşınmış ilk Türk caz şarkıcısı olarak kabul edilen bir sanatçıdır, otoriteler tarafında 20. yüzyıl müzik dünyasının en mükemmel seslerinden biri olarak tanımlanmaktadır.

ŞEHRAZAT'IN ÇOCUKLUK VE İLK GENÇLİK YILLARI

Şehrazat ile kuzen çocuğu olan Selçuk Gerede ise yönetmen ve senarist Canan Gerede ile evlenmiştir ve bu evlilikten kızları Bennu Gerede dünyaya gelmiştir. Yeğenleri arasında yazar ve diplomat Yüksel Söylemezoğlu, Turgay Şeren ve Hülya Koçyiğit de olan Şehrazat'ın anne ve baba tarafından bütün akrabaları, babası dâhil Galatasaray Lisesi mezunudur. Anneannesi tarafından Ebu Bekir'in soyundan gelen Şehrazat oldukça donanımlı ve soylu bir aileden gelmektedir.

ŞEHRAZAT'IN EĞİTİM HAYATI

Çocukluğunun büyük bir kısmını İzmir'de geçiren Şehrazat, daha iyi bir eğitim için ailesi tarafından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gönderilip orada Choueifat Uluslararası İngiliz Koleji (International School of Choueifat) adlı okulda okutulmuş. 1970 yılında eğitimini tamamlayarak SABIS sistemini uygulayan kolejden Uluslararası Bakalorya ile mezun olmuştur.

International School of Choueifat

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