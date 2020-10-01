Şehirlerarası otobüs şoförü yolcuların canını tehlikeye attı: Bir elinde telefon, bir elinde çekirdek

Denizli-Antalya seferini yapan otobüste bulunan ve kardeşi ile yolculuk yapan Enes Külahlı, otobüs şoförünün cep telefonu ile ilgilendiğini fark etti. Otobüs şoförünü takip eden Külahlı, şoförün bir eliyle telefon kullandığını, diğer eliyle de çekirdek çitlediğini gördü. Bu anları kayıt altına alan Külahlı, otobüs firmasının internet sitesi üzerinden fotoğraflarla birlikte şikayette bulundu.

"SOSYAL MEDYADA TAKILIYORDU VE TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATIYORDU"

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Külahlı, "Cuma günü kardeşimle birlikte Denizli'den Manavgat'a gelmek için 11.30 otobüsüne bindik. Otobüste şoförün telefonla oynadığını fark ettik. Sosyal medyada takılıyordu ve trafiği tehlikeye atıyordu. Uzunca bir süre böyle devam etti. En son ben twitter üzerinden firmaya bunu gönderdim. Plaka ve sefer bilgisi verdim. Şoförün bizi ve trafiği tehlikeye attığını söyledim. Bana dönüş yaptılar. İlgileneceklerini söylediler ama ilgilenen olmadı" dedi.

OTOGARDA ŞOFÖRLE TARTIŞTILAR

Öte yandan Külahlı, Antalya otogarında firma tarafından hakkında şikayet olduğu söylenen şoförle tartıştıklarını ve başka bir otobüsle Manavgat'a döndüklerini kaydetti.