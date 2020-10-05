Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi

Geçirdiği estetik operasyonu sonrası Instagram hesabından ilk paylaşımını yapan 57 yaşındaki ünlü şarkıcı Seda Sayan, sosyal medya fenomeni Samet Liçina'ya benzetildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde tatil yapan Seda Sayan, geçirdiği estetik operasyonu sonrası Instagram hesabından ilk paylaşımını yaptı. Yeni halini takipçilerinin beğenisine sunan Sayan'ın fotoğrafını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ SAMET LİÇİNA'YA BENZETİLDİ



'Fransız askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan'ın estetikli hali sosyal medya fenomeni Samet Liçina'ya benzetildi.

Öte yandan ünlü şarkıcının paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Samet Liçina

"FRANSIZ ASKISI" YÖNTEMİ NEDİR?

Ameliyatsız bir yüz germe - yüz askılama işlemi olan Fransız askılama yöntemi Fransa'da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir.