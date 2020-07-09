Şebnem Özinal kimdir? Şebnem Özinal kaç yaşında, nereli? Şebnem Özinal dizileri

İşletmeci Şefik Öztek ile evli olan oyuncu Şebnem Özinal, Böyle mi Olacaktı? dizisi ile tanındı. Üniversites eğitimi sonrası bir dergide tiyatro ropörtajları yaptı. 1991 yılında tiyatro ile tanıştı.

ŞEBNEM ÖZİNAL KİMDİR?

Güzin Şebnem Özinal, 1971 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu, bir aktualite dergisinde tiyatro röportajları yaptı. 1991 yılında Çılgın Sonbahar adlı oyunla Dormen Tiyatrosu'na dahil oldu. Ardından Dostlar Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul, Ali Poyrazoğlu, Tiyatrokare gibi topluluklarda yer aldı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, birçok televizyon ve sinema çalışması da yaptı.

Özinal, 'Böyle mi Olacaktı' dizisindeki performansıyla adından söz ettirdi. İşletmeci Şefik Öztek'le 2005 yılında evlendikten sonra mesleğine ara vermişti. Çift 15 yıllık evliliğini noktaladı. İkilinin bir de 13 yaşında bir kızları bulunuyor.

DİZİLERİ

Bizim Okul, (2013)

Doktorlar, (2006)

Teberik Şanssız, (2005)

Tadımız Kaçmasın, (2005)

Şeytan Sofrası, (2004)

Gurbet Kadını, (2003)

Yaz Gülü, (2002)

Tutku Çemberi, (2000)

Abuzer Kadayıf, (2000)

Köstebek, (1999)

Güle Güle, (1999)

Aşkın Dağlarda Gezer, (1999)

Böyle mi Olacaktı, (1997)

Çiçek Taksi, (1995)

Sonradan Görmeler, (1994)