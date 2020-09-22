Sayıştay eleme başvuruları başladı! Sayıştay eleme sınavı başvuruları nasıl yapılır? Sayıştay eleme sınavı nedir?

Sayıştay eleme sınavı ne demek, kimler girebilir? Sınava başvurular https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak. ÖSYM binlerce adayın beklediği Sayıştay eleme sınavı başvurularını başlattı. Diğer yandan 2020 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sınavı başvuru kılavuzu da yayımlandı.

SAYIŞTAY ELEME SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'de yer alan bilgiye göre 2020 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2020-Sayıştay Eleme), 1 Kasım 2020 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Sınava başvurular, 22-29 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

2020 SAYIŞTAY ELEME SINAVI BAŞVURU EKRANI...

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava, Eleme Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olanlar (1 Ocak 1985 ve daha sonraki doğumlular) başvurabilecektir. Sınava; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olanlar başvuru yapabileceklerdir.

2020 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Sınavı Kılavuzu...

SAYIŞTAY ELEME SINAVI NEDİR?

Sayıştay denetçisi olmak isteyen adayların öncelikle, ÖSYM'nin düzenlediği eleme sınavına girmeleri gerekiyor. Sayıştay denetçisi olmak için ilk aşama bu eleme sınavı oluyor. Bu sınavadan başarılı olmak adına en az 70 puan alınması gerekiyor. İkinci aşama ise yazılı sınavdır. Kısaca Sayıştay eleme sınavı, ÖSYM tarafından yapılan Sayıştay denetçisi olacaklar için gerçekleştirilen ilk aşama sınavıdır.