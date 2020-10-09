Uzun yıllardır gazetecilik ve köşe yazarlığı yapan çıkışlar ve sosyal medya paylaşımları ile zaman zaman gündem olan Saygı Öztürk kimdir? Saygı Öztürk kitapları nelerdir? Saygı Öztürk yazıları nelerdir?

SAYGI ÖZTÜRK KİMDİR?

1955 Sarıkaya, Yozgat doğmlu Türk araştırmacı gazeteci ve yazar olan Saygı Öztürk, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı olan Akbucak Köyü'nde dünyaya gelmiştir. 13 çocuklu ailenin 12. çocuğudur. Asıl mesleği öğretmenliktir. 1978-1994 yılları arasında Hürriyet gazetesinde çalışan yazar, 1994-1999 yılları arasında Sabah gazetesinde görev yaptı. Star, Gözcü ve Hürriyet gazetelerinde de çalışan Öztürk, halen Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi ve aynı gazetede köşe yazarlığı yapmaktadır. Yazar, Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Ankara Gazeteciler Cemiyeti ile diğer meslek örgüt ve kuruluşlarından ödüller almıştır. Öztürk'ün Saadet Öztürk'ten de Emre ve Esim isimli iki çocuğu bulunmaktadır.

SAYGI ÖZTÜRK KİTAPLARI

Menzil Bir Tarikatın İki Yüzü, 2019 ISBN 978-605-09-6702-9

Hayalet İmam: Darbenin Görünmeyen Adamı Adil Öksüz, 2018 ISBN 978-605-09-5612-2Ordu ve Devlet Sırlarına Baskın, 2018 ISBN 978-605-23-6555-7

Kripto Üçgeni, 2017 ISBN 978-605-09-4729-8

Kod Adı Mürted, 2016 ISBN 978-605-09-3733-6

Balyoz'da Kumpas, 2014 ISBN 978-605-09-1845-8

MGK - Dünü ve Bugünü ile Milli güvenlik Kurulu, 2011 ISBN 978-605-09-0441-3

Son Babalar, 2011 ISBN 978-605-09-0035-4

Okyanus Ötesindeki Vaiz, 2010 ISBN 9786051118512

Taşeron Mesih, 2010 ISBN 978-605-111-447-7

Ölüm Kuyuları, 2009 ISBN 978-605-111-222-0

33 Kurşun, 2008 ISBN 975-991-680-0

İsmet Paşa'nın Kürt Raporu, 2007 ISBN 9759915490

Kırcı, 5-6-2 Tamam Reis, 2007 ISBN 9752935297

Madalyalı Mahkûm, 2007 ISBN 9759915551

Sınır Ötesi Savaşın Kurmay Günlüğü, 2007 ISBN 9752936072

Şemdinli'de Olay Var..., 2006 ISBN 975-8572-90-3

Aynadaki Reis/Sedat Peker'in Sıradışı Yaşamı, 2006 ISBN 975-9198-36-3

Kırmızı Klasör, 2005 ISBN 975-8961-42-X

Madalyalı Mahkûm, 2004 ISBN 975-8572-56-3

5-6-2 Tamam Reis... Kırcı, Ağca ve Bir Dönemin Cinayetleri, 2003 ISBN 975-8572-37-7

Kasadaki Dosyalar, 2003 ISBN 975-8572-39-3

Devletin Derinliklerinde, 2002 ISBN 978-975-991-419-6

Belgelerle Ergenekon, 2008 ISBN 978-975-991-886-6