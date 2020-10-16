Savaş meydanında umduğunu bulamayan Paşinyan, Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması için Avrupa'daki Ermenilere sarıldı

Azerbaycan ordusu karşısında verdiği ağır kayıplar sonrası ateşkes çağrısında bulunan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması için bu kez Avrupa'da yaşayan Ermenilere sığındı. Paşinyan, Fransa, Belçika, İspanya ve Hollanda başta olmak üzere tüm dünyadaki Ermenilerin Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması için otobanları kapattığını duyurdu.

KARABAĞ'IN TANINMASINI TALEP ETTİLER

Paşinyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyadaki tüm Ermeniler, Avrupa genelinde tün eyaletler arası yolları kapatarak Karabağ'ın tanınmasını talep ettiler. 2018 yılında Ermeniler demokratik hakları için dik durdular. Bugün tüm dünyadaki Ermeniler, Karabağ halkının kendi kararını verme hakkı için birleştiler" ifadelerini kullandı.