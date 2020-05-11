Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2aylık bebeği için herkesten dua istedi

Ünlü şarkıcı Sinan Özen, 4 sene önce Burcu Kartal ile nikah masasına oturdu. Çiftin Şubat ayının sonunda ikiz bebekleri dünyaya geldi. Ancak Özen'in dünyaya yeni gelen kızlarında bağırsak rahatsızlığı olduğu tespit edildi.

BEBEKLERİ İKİ KEZ AMELİYAT OLDU

Bir kız bir erkek bebeği olan 57 yaşındaki Sinan Özen, şubat ayının sonunda dünyaya gelen oğluna Sanberk kızına da Neva adını verdi. Çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince derinden sarsıldı. Özen çiftinin minik bebekleri bu zamanda kadar iki ameliyat geçirdi.

"KIZIM NEVA İÇİN DUA İSTİYORUM"

2016 yılında Almanya'da tanıştığı kendisinden 26 yaş küçük hayranı Burcu Kartal ile evlenen Özen, "Çok mutluyuz ama kızımız Neva'nın sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Bütün sevenlerimden kızım Neva için dua istiyorum. Allah ona sağlık versin, bize, kardeşine kavuştursun. Bu zor günlerde tek isteğimiz bu" diye konuştu.