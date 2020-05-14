Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki 4 öpücük formülünü anlattı

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan şarkıcı İrem Derici, 'Umarım Annem Dinlemez' adlı podcast yayınına konuk oldu. Açık sözlülüğüyle tanınan şarkıcı, babası Hulise Derici'nin evliliklerde 4 öpücük formülü olduğunu anlattı.

"SAYGI, ŞEFKAT, DOSTLUK, CİNSELLİK"

Özel hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Derici, babasının formülü için şunları söyledi: "İlki elden öpücük, saygı; ikincisi alından, şefkat; üçüncü öpücük yanaktan, dostluk; dördüncü öpücük de dudaktan, cinsellik. Bunlardan biri kaybedilirse kavga başlar. Her zaman da ilk olarak dördüncü gider."

"EVLİLİĞİMDE İLK SAYGI BİTTİ"

Radyocu Rıza Esendemir ile 2014'te evlenip 2016'da boşanan İrem Derici, "Sizde ilk hangisi bitti?" sorusuna "İlk elden öpücük, yani saygı bitti. Zaten yok gibi bir şeymiş muhtemelen. 1.5 öpücükte kalmışız biz" cevabını verdi.

İrem Derici ve Rıza Esendemir