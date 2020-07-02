Kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı

Sarıkamış'ta 'kız kaçırma' yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada 19 kişi yaralandı. Yaralılar Sarıkamış, Horasan ve Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Kars'ın Sarıkamış İlçesine bağlı İnkaya köyünde kız kaçırma meselesinden iki aile arasında kavga çıktı. Büyüyen kavga da her iki aileden 19 kişi yaralanırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin ayırdığı kavgada yaralanan 19 kişi ambulanslarla Sarıkamış, Horasan ve Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Olay yerine çok sayıda jandarma sevk edilirken, jandarma ekipleri köy içi ve köy çıkışında güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan hastanelere sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.