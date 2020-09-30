Sarıkamış'ta ayı vatandaşa el salladı

Sarıkamış'ta sokaklarda dolaşan ayılardan birisi kendisini izleyen vatandaşa el salladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde ormanlık alanda yiyecek bulamayan ayılar, ilçe merkezi iniyor. Hemen hemen her akşam Sarıkamış'ta ayılarla birlikte yaşayan vatandaşlar zaman zaman da ilginç anlara şahitlik ediyor.

TEL ÖRGÜLERİ ATLAYAN AYI EL SALLAMADAN GİTMEDİ

O anlardan biri de dün gece yaşandı. İlçe merkezinde duvara çıkan iki ayı vatandaşları görünce bölgeden uzaklaşmak için duvardaki tel örgüleri aşmaya çalıştı. Ayılardan birisi ise tel örgüleri aşarken durarak kendisi izleyen vatandaşa el sallayıp gözden kayboldu. Ayının vatandaşa el sallaması güvenlik kamerasına yansıdı.