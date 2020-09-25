Türk Bayrağını indirme girişiminde bulunan şahsın daha önce de terör örgütü bağlantısından gözaltına alındığı ortaya çıktı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Türk Bayrağını indirmeye çalışan şüphelinin daha önce terör örgütü bağlantısı ve uyuşturucu madde kullanma iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Türk Bayrağını indirmeye çalışan kişin gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce de terör örgütü bağlantısı ve uyuşturucu kullanması nedeniyle de gözaltına alındığı ortaya çıktı.
ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "24.09.2020 tarihinde saat 18.15 sıralarında ilimiz Birecik İlçesi Meydan Mahallesi Şehitlik Tepesinde bulunan bayrağımızı indirmeye teşebbüs eden U.K. isimli şahıs, Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmış ve olayla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.
TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTISI
Anadolu Ajansının haberine göre şüphelinin daha önce terör örgütü bağlantısı olduğu ve uyuşturucu madde kullanma iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Meydan Mahallesi'nde şehitler için oluşturulan ormanlık alanda bulunan Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığını gören çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirmiş şüpheli, olay yerine gelen polisi fark ederek kaçmaya çalışmıştı. Bu sırada durumu öğrenerek bölgede toplanan çok sayıda vatandaş, şüpheliye tepki göstermiş, polis bölgedeki vatandaşları sakinleştirerek, şüpheliyi zırhlı araçla emniyete götürmüştü.