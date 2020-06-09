Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Şanlıurfa'nın Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
09.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:53
Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Bayık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun belli olduğunu belirtti.
"HEPİNİZDEN DUA BEKLİYORUM"
Test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Bayık, "Değerli dostlar ve hemşehrilerim, yaptırdığım Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bu nedenle hepinizden dua bekliyorum. Benimle temas halinde olanlar bu konuda bilgi sahibi olsun ve en kısa sürede mutlaka test yaptırsın lütfen." ifadelerini kullandı.