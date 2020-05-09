Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı

TFF 2. Lig ekibi Sancaktepe, 4'ü futbolculardan olmak üzere toplam 9 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TFF 2. Lig ekibi Sancaktepe, toplamda 9 kişinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Test sonucu pozitif çıkan isimlerin 2'sinin teknik heyetten, 4'ünün futbolculardan, 3'ünün ise çalışanlardan olduğu belirtildi.

Sancaktepe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz tarafından 8 Mayıs Cuma günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan ilk testlerde E-Nabız üzerinden alınan sonuçlara göre teknik heyetten 2, futbolculardan 4, çalışanlarımızdan 3 kişide test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hiçbirinde hastaneye gitmeyi gerektirecek bir bulgu yoktur.

Bu olay neticesinde gerekli izolasyon tedbirleri Covid-19 protokolüne göre uygulanmaya başlamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından açıklanacaktır."